Anagrama publica los diarios íntimos del escritor mexicano Sergio Pitol entre 1968 y 1980

Anagrama publica los diarios íntimos del escritor mexicano Sergio Pitol entre 1968 y 1980

Barcelona (España), 21 sep (EFE).- 'Diarios (1968-1980)', el primer volumen de los diarios íntimos que el escritor mexicano Sergio Pitol comenzó a escribir a los 35 años y que narran sus vivencias por medio mundo, saldrá a la venta el próximo miércoles publicado por la editorial Anagrama.