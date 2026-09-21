Anuncio contra la política cinematográfica argentina precede proyecciones en San Sebastián

San Sebastián, 21 sep (EFE).- Un anuncio que exige la derogación de la "ley que desfinancia" el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA) y "destruye el cine" se proyecta en el Festival de Cine de San Sebastián antes todas las películas argentinas que participan en el certamen fuera de la Sección Oficial.

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