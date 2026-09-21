"Bienvenidos todos. Vayan y anuncien", el lema de la visita de León XIV a Argentina

Esa diversidad está representada a través de una corona de muchas y pequeñas figuras humanas estilizadas, de diferentes formas, dimensiones y tonalidades de color celeste que recuerdan la identidad argentina.

Las figuras humanas están dispuestas de manera que dejan en blanco, en el centro, la forma de la cruz "símbolo de la centralidad del kerigma cristiano, que el Pueblo de Dios cree y anuncia", según la explicación del Vaticano.

"La perspectiva y el movimiento de las personas hacia el centro y hacia adelante recuerdan un camino compartido, en el cual cada uno participa corresponsablemente: del encuentro al anuncio, como discípulos misioneros en camino, según una dimensión sinodal", indica el comunicado.

El logotipo, unido al lema 'Bienvenidos todos. Vayan y anuncien', "quiere ofrecer un símbolo universal, en el cual cada persona pueda reconocerse como parte de un único pueblo" y también recuerda palabras de la encíclica de León XIV "Magnifica humanitas" sobre las "piedras descartadas": pobres, enfermos, migrantes y pequeños, que "pueden convertirse en piedras angulares de un edificio sólido y acogedor".