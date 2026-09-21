Canadá autoriza una herramienta española de IA para detectar el cáncer de próstata

Canadá autoriza una herramienta española de IA para detectar el cáncer de próstata

Toronto (Canadá), 21 sep (EFE).- Las autoridades sanitarias de Canadá han autorizado el uso de QP-Prostate, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por la empresa española Quibim, para ayudar a los radiólogos a analizar resonancias magnéticas y detectar cáncer de próstata.