Capturan en Ecuador a hombre buscado por el asesinato de un excandidato a alcalde

Mendoza, de 41 años y quien pertenecía al movimiento Nueva Gente, se encontraba en su vehículo cuando fue interceptado por hombres armados que estaban en una motocicleta.

El crimen se registró el 2 de julio de 2024 y quedó grabado en cámaras de seguridad de la zona.

La Policía explicó que el hombre, identificado como Ruperto Martillo, era el segundo más buscado de Manabí y que fue llamado a juicio por asesinato.

Además, tiene una orden de captura por el delito de receptación y pertenecería al grupo criminal Los Lobos, el más violento del país andino y que ha sido catalogado como organización "terrorista" por Estados Unidos y Argentina.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente, Daniel Noboa, para intensificar el combate contra las bandas criminales, principalmente dedicadas al narcotráfico, a las que se le atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en el país andino en los últimos años.

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Esa declaración incluyó sucesivos estados de excepción y varios toques de queda nocturnos, como el que está vigente hasta el 30 de septiembre en cuatro provincias del país con altos índices de violencia, como Manabí.

No obstante, esas medidas no evitaron que Ecuador cerrara el 2025 con una cifra récord de 9.283 homicidios, que le sitúan a la cabeza de Latinoamérica como uno de los países más violentos de la región.