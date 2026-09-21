Carney condena el tiroteo ante una sinagoga en Canadá en pleno Yom Kippur

Carney condena el tiroteo ante una sinagoga en Canadá en pleno Yom Kippur

Toronto (Canadá), 21 sep (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, condenó este lunes el tiroteo ocurrido la noche anterior ante una sinagoga de la localidad canadiense de Belleville durante la festividad judía de Yom Kippur, en el que resultaron gravemente heridos un agente de policía y un hombre armado.