Casi la mitad de los jóvenes de Paraguay no cursan estudios formales

Casi la mitad de los jóvenes de Paraguay no cursan estudios formales

Asunción, 21 sep (EFE).- Casi la mitad de los paraguayos entre 15 y 24 años de edad no cursan estudios formales, según datos divulgados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con motivo de la celebración del Día de la Juventud en el país suramericano.