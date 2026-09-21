Casi la mitad de los jóvenes de Paraguay no cursan estudios formales

En concreto, el 47,4 % de los jóvenes en el referido rango etario no se forma en centros educativos, un número que trepa hasta el 53,3 % cuando se trata de personas de las áreas rurales del país.
En tanto que el porcentaje de los jóvenes de las zonas urbanas que no cursa estudios es del 45,3 %, de acuerdo a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) de 2025.
Según las estadísticas del INE, en Paraguay habitan alrededor de 6,2 millones de personas.
De estas, el 24,7 % son jóvenes con edades entre los 15 y los 29 años, lo que equivale a cerca de 1,5 millones.
La institución también informó que unos 6 de cada 10 jóvenes "realizan actividades económicas", por cuanto se clasifican dentro del segmento "población ocupada".
Con todo, no se aclara si estos empleos son formales o si los jóvenes cotizan a fondos de jubilación.
Por otro lado, los datos revelan que el 75,1 % de los jóvenes no tiene cobertura médica, un número que destaca en medio de la denunciada crisis en el sector público de la salud paraguaya.
Esta jornada, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) indicó que los jóvenes suponen el 27 % de los paraguayos llamados a las urnas para los comicios del venidero 4 de octubre, en los que se renovarán los cargos de las 263 Intendencias (Alcaldías) del país y sus Juntas Municipales.