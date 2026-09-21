Cinco detenidos y más de 2.000 kilos de cocaína incautada a 400 millas de costas españolas

Los arrestados son de nacionalidad argentina, uruguaya, colombiana, albanesa y chilena, y la embarcación, de nombre Seute Deern, tiene bandera polaca y ha sido remolcada hasta la ciudad de Vigo, a cuyo puerto llegó en la mañana de este lunes.

El velero fue localizada por un buque del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, que ha informado de la operación, denominada 'Doncella'.

La intervención ha permitido además desarticular una red dedicada a facilitar embarcaciones para el transporte de grandes cantidades de droga por vía marítima.

La investigación comenzó el pasado mes de febrero en Girona (noreste), a partir de informaciones sobre un velero que podría haber participado en una operación ilícita en la zona fronteriza entre España y Francia.

Los investigadores localizaron la embarcación en un puerto de Girona en junio y comprobaron que el 11 de julio abandonó el puerto sin activar el sistema AIS, de uso obligatorio durante la navegación.

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A partir de ese momento, y con la colaboración de la Agencia Nacional del Crimen británica (NCA) y la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA), Vigilancia Aduanera siguió su rastro hasta localizarla en aguas del Atlántico.

En el abordaje, los agentes encontraron setenta fardos de cocaína, con un peso cercano a los 2.100 kilos, que estaban distribuidos por diferentes zonas del velero.

Los cuatro tripulantes fueron detenidos y son de nacionalidades argentina, uruguaya, colombiana y albanesa.

Además, mientras el buque de Vigilancia Aduanera remolcaba la embarcación hacia Vigo, los agentes procedieron en tierra a la detención de un ciudadano chileno establecido en la provincia de Girona, considerado responsable de captar embarcaciones con determinadas características para la organización.

Los investigadores esperan detener próximamente a otra persona, un español establecido en Barcelona (también en el noreste), que presuntamente se encargaba de custodiar las embarcaciones y detectar posibles aproximaciones de las autoridades.

Los detenidos están acusados de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando y contra la salud pública, y las actuaciones serán instruidas por la Audiencia Nacional.

La Agencia Tributaria considera la operación una de las actuaciones relevantes desarrolladas recientemente contra el tráfico de cocaína en la denominada 'Ruta Atlántica', utilizada por organizaciones criminales para introducir droga en Europa mediante embarcaciones de recreo.

La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.