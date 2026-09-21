Detienen en Colombia al jefe de las milicias urbanas de una disidencia de las FARC

"Después de tres meses de labores de inteligencia, tropas (...) lograron la captura de alias Correa, señalado como presunto cabecilla de milicias urbanas de la estructura Jaime Martínez", expresó el comandante de la Tercera División del Ejército, general Samuel Salinas.

El comandante de la Región 4 de la Policía colombiana, general Carlos Germán Oviedo, señaló que alias Correa fue detenido en El Plateado, un pueblo ubicado en la región del Cañón del Micay, donde el EMC tiene fuerte presencia.

El detenido está acusado del delito de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo.

"Esta persona realizaba actividades de inteligencia criminal, planeación y activación de artefactos explosivos contra la fuerza pública. La investigación permitió documentar su participación en al menos cinco acciones terroristas" en 2025, agregó el general Oviedo.

Alias Correa fue puesto a disposición de las autoridades competentes y enviado a prisión preventiva por un juez.

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El Cauca, ubicado entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, ha sido durante décadas uno de los epicentros del conflicto armado colombiano, una situación que no se revirtió tras el acuerdo de paz de 2016 y que en los últimos años se ha agravado por el fortalecimiento de estos grupos armados ilegales.

Por otra parte, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó este lunes que fueron incautadas más de cuatro toneladas de cocaína en la región del Urabá, ubicada en el departamento de Antioquia (noroeste).

"¡Golpe contundente al narcotráfico en Urabá! En (el municipio de) Turbo, nuestra Estación de Guardacostas capturó en flagrancia a cinco criminales —uno de nacionalidad hondureña— e incautó 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en 126 bultos dentro de una embarcación", expresó el mandatario en la red social X.

Colombia registró en 2024 unas 261.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, un 3,5 % más que las sembradas en 2023, según el informe publicado en julio por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).