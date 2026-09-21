Donatella Versace volverá a la moda con un proyecto "completamente nuevo y personal"

"Creo que la creatividad debe ser valiente, inclusiva y vital en el mundo. Siempre me inspiraron las futuras generaciones en la música, el cine, el arte y, por supuesto, la moda. Esta colaboración me brinda la libertad de dirigirme a esa generación de una manera completamente nueva y personal, a través de la belleza y la moda", ha afirmado la modista en sus redes sociales.

Para ello, para crear una marca dotada de "una nueva imagen y una nueva energía", Donatella Versace se ha aliado con la empresa estadounidense 'Revolve'.

Su cofundador y consejero delegado, Mike Karanikolas, adelantó que esta nueva "plataforma" ofrecerá la visión de la italiana, que definió "una de las voces creativas que definieron nuestra época".

"Esta colaboración brinda su visión una plataforma completamente nueva y la libertad de construir algo desde cero. Al combinar la autoridad creativa de Donatella con la tecnología, infraestructura y el alcance global de Revolve, tenemos la oportunidad de crear algo verdaderamente distintivo y desarrollarlo con una visión a largo plazo", afirmó el directivo en el mismo comunicado.

Donatella ha llevado las riendas de la famosa Versace a lo largo de casi tres décadas: desde 1997, tras el asesinato del fundador Gianni Versace, su hermano, hasta que en marzo de 2025 abandonó el cargo de directora creativa.

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En diciembre de 2025 el grupo Prada completó la compra de la firma de la 'Medusa' por un valor de 1.375 millones de dólares y posteriormente designó como nuevo director creativo al diseñador belga Pieter Mulier.