EE.UU. e Italia firman un acuerdo de cooperación en minerales clave para la tecnología

El memorando de entendimiento fue suscrito por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, durante una ceremonia celebrada en un hotel de Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU.

"Italia ha sido un gran socio con el que queremos seguir trabajando", declaró Rubio ante la prensa, mientras que Tajani apuntó que el acuerdo supone "un punto central" para la política industrial italiana.

El acuerdo permitirá a ambos países intercambiar información y conocimientos técnicos, así como movilizar recursos públicos e inversiones privadas en este sector, informó el Ministerio italiano de Exteriores.

Asimismo, prevé la cooperación con socios internacionales para desarrollar mecanismos que contribuyan a reducir los precios de estos materiales.

El Gobierno estadounidense ha intensificado sus iniciativas para garantizar el suministro de tierras raras y otros minerales críticos —como litio, cobalto, níquel y manganeso—, con el objetivo de disminuir su dependencia de China.

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El pacto entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de Giorgia Meloni llega tras el enfriamiento de la relación entre ambos aliados este año, a raíz de las críticas del presidente estadounidense por la negativa de Italia a respaldar la guerra contra Irán.

La crisis llevó a Rubio a viajar a Roma el pasado mayo con el fin de encauzar la relación bilateral.