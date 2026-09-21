El 77 % de los belgas desconfía de las autoridades para frenar violencia del narcotráfico

La desconfianza es ligeramente menor entre los habitantes de la región de Bruselas-Capital, aunque sigue siendo ampliamente mayoritaria, con un 74 % de los encuestados que duda de la capacidad de las autoridades para afrontar el problema.

Entre las medidas para combatir el narcotráfico, la opción que suscita más apoyo entre los encuestados es incrementar la incautación del dinero y los bienes de los traficantes, por delante de otras propuestas como endurecer las penas de prisión, que es considerada prioritaria por un 16 % de los consultados.

Un 13 % apuesta principalmente por reforzar las políticas de prevención entre los jóvenes, mientras que desplegar más policías y magistrados obtiene un 12 % de apoyos, el mismo porcentaje que la posibilidad de recurrir al Ejército en los barrios más afectados por la violencia relacionada con las drogas.

Los problemas derivados del narcotráfico se han incrementado en los últimos años en Bélgica, y particularmente en Bruselas, donde se han multiplicado los tiroteos, asesinatos y ajustes de cuentas entre bandas vinculadas al tráfico de drogas.

El sondeo de Ipsos fue realizado por internet entre el 8 y el 15 de septiembre entre 2.600 mayores de edad: 1.000 en Flandes, otros 1.000 en Valonia y 600 en los 19 municipios de la región de Bruselas-Capital.