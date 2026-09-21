El Ballet Nacional de Finlandia cesa a su director artístico, el mexicano Javier Torres

El exbailarín y coreógrafo mexicano, cuyo contrato terminaba en 2029, seguirá en su puesto hasta el 31 de julio de 2027, mientras el ballet nacional finlandés busca un nuevo director artístico.

No obstante, a partir de ahora ya no estará encargado de la supervisión directa de los bailarines, sino que se centrará en la labor artística y estratégica del ballet, según el comunicado.

Torres, quien fue laureado por el Gobierno de México con el Reconocimiento Mexicanos Distinguidos 2024, se vio envuelto en una polémica en los últimos meses por su forma de dirigir el ballet, lo que llevó a la dirección a encargar un informe externo sobre su gestión.

La directora general del Ballet Nacional de Finlandia, Gita Kadambi, confirmó a la televisión estatal YLE que el cese de Torres se debe a las fricciones que surgieron entre el director artístico y los bailarines.

"Existen fuertes desacuerdos y tensiones entre los bailarines y Javier. Por eso hemos llegado a esta situación", señaló Kadambi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Torres, quien fue bailarín del Ballet Nacional de Finlandia entre 1991 y 2008, empezó a trabajar como director artístico de la institución en agosto de 2022, a pesar de que una ligera mayoría de los bailarines se opuso entonces a su nombramiento debido a su carácter, según el diario Helsingin Sanomat.

Kadambi achacó esa oposición a la larga trayectoria de Torres en el Ballet Nacional y a ciertas situaciones en las que se habían producido "comportamientos poco amistosos en momentos de gran estrés durante los periodos de ensayo".

Pese a estas tensiones, los responsables del ballet finlandés decidieron el año pasado renovar el contrato del mexicano hasta 2029, ya que había mostrado "un gran deseo de fomentar el diálogo y la cooperación con los bailarines".

Torres es autor de más de 30 coreografías tanto de danza neoclásica como contemporánea, entre las que destacan 'La Bella Durmiente' (2002) y 'La Bayadère' (2014), Ballet Nacional de Praga; 'Nereidas' (2012), Universidad Nacional Autónoma de México; y 'La Bella y la Bestia' (2014), Ballet Nacional de Finlandia.