El euro, por debajo de 1,15 dólares ante la incertidumbre política en Alemania

El euro, por debajo de 1,15 dólares ante la incertidumbre política en Alemania

Fráncfort (Alemania), 21 sep (EFE).- El euro apenas se movió este lunes y siguió por debajo de 1,15 dólares ante la incertidumbre política en Alemania, la caída del precio del petróleo y del gas y el aumento de las tensiones geopolíticas.