El euro, por debajo de 1,15 dólares ante la incertidumbre política en Alemania

El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1471 dólares, frente a los 1,1461 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.
El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1490 dólares.
El barril de petróleo brent, de referencia en Europa, se pagó por encima de 101 dólares, y el gas natural, a algo menos de 76 euros el megavatio hora.
El dólar consolida su estatus de inversión segura ante el aumento de las tensiones geopolíticas tanto con Rusia como en Oriente Medio.
La incertidumbre sobre el panorama político de Francia y Alemania podría poner a prueba la resistencia del euro frente al dólar, considera el analista de HSBC Paul Mackel.
Persiste el riesgo de una moción de censura contra el gobierno francés, mientras en Alemania, la Unión Cristianodemócrata del canciller, Friedrich Merz, ha sufrido fuertes pérdidas en las elecciones de dos estados federados, en los que también han avanzado partidos populistas.
La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1467 y 1,1495 dólares.