El Gobierno de Milei celebra el anuncio oficial de la visita del papa León XIV a Argentina

"La visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos", expresó el mensaje de la Oficina del Presidente, cuenta de redes sociales institucional de Milei.

"El Gobierno Nacional agradece especialmente a Su Santidad por haber decidido visitar nuestro país y a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina por el diálogo y el trabajo conjunto desarrollado durante estos meses", agrega el comunicado.

El anuncio asegura que ya se trabaja para articular "con la Santa Sede, la Iglesia argentina y las jurisdicciones involucradas para garantizar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la Visita Apostólica".

León XIV mantendrá un encuentro con Milei, visitará un centro penitenciario en Buenos Aires y oficiará una misa multitudinaria en Luján en su visita a Argentina de noviembre, la primera de un pontífice a ese país en 40 años, según el programa oficial del viaje difundido este lunes por el Vaticano.

El Arzobispado de la provincia de Córdoba, en la que el papa celebrará una misa y un encuentro con religiosos el martes 10 de noviembre, publicó un comunicado este lunes en el que expresó su "inmensa gratitud y alegría" por el anuncio oficial.

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"La visita del Sucesor de Pedro representa un acontecimiento histórico de profunda gracia y comunión para toda la provincia y la Región Centro del país. Su presencia llega como un mensaje de paz, fraternidad y esperanza para todo el pueblo argentino", resaltó el Arzobispado cordobés.

"Bienvenidos todos. Vayan y anuncien" es el lema de la visita del sumo pontífice, con un logotipo que simboliza la diversidad y "la idea de un pueblo donde todos son acogidos y nadie queda excluido".