El IBEX 35 suma un 1,08 % y recupera los 19.700 puntos impulsado por la caída del petróleo

El selectivo español ganó 210,6 puntos y terminó la sesión bursátil en 19.724,4 puntos. En lo que va de año, se revaloriza un 13,96 %.
La Bolsa española arrancó la sesión con ganancias en torno al medio punto porcentual en el comienzo de una semana marcada por la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en medio de un contexto marcado por las dudas sobre la inteligencia artificial (IA).
Los mercados se vieron aliviados por una nueva caída del precio del crudo, con el brent (de referencia en Europa) moviéndose cerca de los 100 dólares el barril, después de que Trump dijera que estaría dispuesto a reunirse con el presidente iraní, quien se espera que asista a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York esta semana.
De los grandes valores del selectivo español, el banco BBVA sumó un 1,99 %; el Banco Santander, un 1,72 %; el gigante textil Inditex, un 0,08 %; la compañía de telecomunicaciones Telefónica, un 0,06 %, y la energética Iberdrola, un 0,05 %.
Por su parte, la energética Repsol cedió un 1,25 %.