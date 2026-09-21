El IBEX 35 suma un 1,08 % y recupera los 19.700 puntos impulsado por la caída del petróleo

El IBEX 35 suma un 1,08 % y recupera los 19.700 puntos impulsado por la caída del petróleo

Madrid, 21 sep (EFE).- El IBEX 35, el principal índice de la Bolsa española, sumó este lunes un 1,08 %, lo que le permitió recuperar el nivel de los 19.700 puntos, en una jornada impulsada por la caída en el precio del crudo y de la rentabilidad de la deuda.