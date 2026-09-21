El lema del viaje del papa a Perú: “Abramos el corazón

Ciudad del Vaticano, 21 sep (EFE).- El lema del viaje del papa León XIV a Perú, del 12 al 16 de noviembre, es: “Abramos el corazón” y resume la invitación del papa "a abrir el corazón a Dios para renovar la fe, al prójimo para construir la fraternidad y a la misión para anunciar con alegría el Evangelio, construir la unidad y fomentar la paz", explicó este viernes el Vaticano al anunciar el programa oficial.

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