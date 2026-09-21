El lema del viaje del papa a Perú: “Abramos el corazón

El Vaticano también presentó el logotipo de la visita que consiste en un corazón "que enmarca la composición simboliza la invitación a abrir con esperanza el corazón a Dios, a los hermanos y al futuro" y en su interior aparece representado el mapa de Perú, "alegoría de toda la nación en su riqueza cultural, humana y espiritual".
Asimismo aparece la paloma del Espíritu Santo, que "recuerda la presencia de Dios que guía a la Iglesia, inspira la reconciliación y renueva la esperanza del pueblo peruano".
En el centro aparece León XIV y a su alrededor se representan algunos de los principales santos de la tradición peruana: santa Rosa de Lima, santo Toribio de Mogrovejo, san Martín de Porres, san Francisco Solano y san Juan Macías.