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21 de septiembre de 2026 a la - 08:15

El lema del viaje del papa a Perú: “Abramos el corazón

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Ciudad del Vaticano, 21 sep (EFE).- El lema del viaje del papa León XIV a Perú, del 12 al 16 de noviembre, es: “Abramos el corazón” y resume la invitación del papa "a abrir el corazón a Dios para renovar la fe, al prójimo para construir la fraternidad y a la misión para anunciar con alegría el Evangelio, construir la unidad y fomentar la paz", explicó este viernes el Vaticano al anunciar el programa oficial.

Por EFE
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El Vaticano también presentó el logotipo de la visita que consiste en un corazón "que enmarca la composición simboliza la invitación a abrir con esperanza el corazón a Dios, a los hermanos y al futuro" y en su interior aparece representado el mapa de Perú, "alegoría de toda la nación en su riqueza cultural, humana y espiritual".

Asimismo aparece la paloma del Espíritu Santo, que "recuerda la presencia de Dios que guía a la Iglesia, inspira la reconciliación y renueva la esperanza del pueblo peruano".

En el centro aparece León XIV y a su alrededor se representan algunos de los principales santos de la tradición peruana: santa Rosa de Lima, santo Toribio de Mogrovejo, san Martín de Porres, san Francisco Solano y san Juan Macías.