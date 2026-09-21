El Meadows Museum de Dallas adquiere una obra del pintor barroco español Mateo Cerezo

La obra, un óleo sobre lienzo, fue adquirida con fondos aportados por los Amigos del Meadows Museum y se incorporará a la colección permanente de la institución, especializada en arte español.

La pintura representa a san Francisco de Asís arrodillado ante una aparición de la Virgen y el Niño. La escena se basa en la tradición según la cual ambos se aparecieron ante el santo después de que este se arrojara a un zarzal para resistir las tentaciones terrenales y las espinas se transformaran en rosas.

En la composición, la Virgen aparece entre las ramas de un roble y el Niño Jesús extiende hacia Francisco una corona de rosas.

La obra incluye otros elementos simbólicos, como un lirio, un libro abierto y una calavera, relacionados con la pureza, la contemplación y la mortalidad.

La directora del museo, Amanda W. Dotseth, describió a Cerezo como uno de los pintores "más refinados y sensibles del Barroco español" y destacó que su producción fuera escasa debido a su temprana muerte.

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Nacido en Burgos en 1637, Cerezo se trasladó durante su juventud a Madrid, donde se formó en el entorno de Juan Carreño de Miranda. Influido por Tiziano, Van Dyck y Rubens, murió en 1666, a los 29 años.

La adquisición se anuncia después de que en julio se revelara la localización en una colección privada española de un retrato desconocido del conde-duque de Olivares atribuido a Diego Velázquez.

La obra, fechada en 1626, será exhibida en Estados Unidos a partir de enero de 2027 en el Instituto de Artes de Detroit.

El Meadows Museum, que pertenece a la Southern Methodist University (SMU), abrió sus puertas en 1965 y alberga una de las mayores colecciones de arte español fuera de España, con piezas que abarcan desde el siglo X hasta el XXI.