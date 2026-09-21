El papa celebrará cuatro misas multitudinarias y se reunirá con indígenas en Puerto Callao

El papa llegará a Perú el jueves 12 de noviembre tras visitar Uruguay y Argentina y se trasladará inmediatamente al Palacio de Gobierno para su visita a la presidenta, Keiko Fujimori y el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

El papa León XIV, nacido en Chicago (Estados Unidos) regresará así a Perú, país del que tiene la nacionalidad desde 2015 y donde vivió cerca de 20 años como misionero agustino y posteriormente como obispo de Chiclayo durante ocho años antes de ser llamado por Francisco para ocuparse del dicasterio para los obispos. Mientras que Francisco viajo a este país en enero de 2018

Al día siguiente, la jornada comenzará con un encuentro de León XIV con los obispos del Perú, y en la Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, celebrará la Hora Media junto a los obispos y el clero del país.

Participará en un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, que tendrá lugar en la plaza de la Catedral. León XIV dirigirá unas palabras a los participantes.

Por la tarde, se celebrará en el Estadio Monumental de Lima una vigilia de oración con los jóvenes y los universitarios.

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En la segunda jornada de "la vuelta a casa" de Robert Prevost, se trasladará a "su" Chiclayo y celebrará una misa en las "Pampas de Pimentel" y visitará la capilla privada de San Oscar Romero.

Mantendrá un encuentro con los obispos en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Al día siguiente, volará a Santa Cruz de Succhabamba. donde celebrará una misa y por la tarde, de regreso a Chiclayo, participará en un encuentro de oración con la comunidad católica con ocasión de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el Santuario dedicado al santo de origen español que fue arzobispo de Lima.

La otra etapa sera Cusco, donde el domingo, tendrá lugar un encuentro con los fieles y los representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman y rezará la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

Después partirá en avión a Pucallpa, donde mantendrá un encuentro con los misioneros, las misioneras y los representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao y celebrará la Santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

Una vez concluida la jornada dedicada a la Amazonía, el papa partirá hacia Lima para visitar al día siguiente la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, y concluirá su visita con una misa en la Base Aérea Las Palmas, en la capital.