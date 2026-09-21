El papa se verá con Milei, visitará una cárcel y oficiará misa multitudinaria en Argentina

Argentina, la segunda etapa de León XIV en su primera gira latinoamericana, recibirá al papa en la tarde del domingo 8 de noviembre con una bienvenida oficial en la Casa Rosada, sede de la presidencia del país, precedida de una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.

En la Casa Rosada, León XIV mantendrá un encuentro con Milei y posteriormente se celebrará una reunión con autoridades, sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad/Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, donde el papa pronunciará su primer discurso en suelo argentino.

El lunes 9 de noviembre, el papa iniciará la jornada con una visita al personal y a los asistidos del "Pequeño Cottolengo Don Oriono" de Claypole, ofrecerá una misa en el Monumento de los Españoles de Buenos Aires, y mantendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

Ese día, por la tarde, el pontífice se reunirá con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio de San Martín, y celebrará las vísperas con el Episcopado Argentino y los equipos sinodiales en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 de noviembre el papa volará a Córdoba donde presidirá una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, tendrá un encuentro con obispos, religiosos y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y regresará a Buenos Aires para celebrar una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles de la capital.

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El miércoles 11 de noviembre León XIV visitará el complejo penitenciario federal de Buenos Aires y se desplazará a Luján para oficiar una misa que se prevé multitudinaria, con la asistencia de un millón y medio de fieles según autoridades locales.

Tras ese acto, el papa volará desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Perú, la tercera y última etapa de su visita a Latinoamérica.

La visita de León XIV a Argentina será la primera de un papa en casi 40 años a este país suramericano y estará marcada por el hecho de que su antecesor, el fallecido Francisco I, era argentino y nunca visitó su tierra natal como sumo pontífice.