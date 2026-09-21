El partido del Kremlin revalida la mayoría constitucional, según Comisión Electoral rusa

Los oficialistas obtendrían 355 de los 450 escaños del legislativo en los comicios que tuvieron lugar del 18 al 20 de septiembre, según los datos oficiales preliminares tras el escrutinio de más del 95 % de los votos.

Se trata, a pesar de los problemas sociales y económicos relacionados con los cuatro años y medio de guerra en Ucrania, del mejor resultado de su historia, al batir el récord de 343 diputados logrado en 2016, dos años después de la anexión de la península ucraniana de Crimea.

RU logró en estas elecciones el 57,83 % de los votos por listas de partidos, lo que se traduce en 147 escaños, más 208 asientos por circunscripciones electorales.

Rusia tiene un sistema mixto en el que la mitad de los escaños de la Duma (225) se reparten por listas y la otra mitad por circunscripciones, hasta sumar 450 asientos en la cámara baja del Parlamento ruso.

De esta forma, RU superaría con creces los 301 asientos necesarios para lograr la mayoría que permite introducir reformas constitucionales. El partido gobernante cuenta en la Duma saliente con 324 diputados.

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Esto le permitió en 2020 reformar la Carta Magna y eliminar las cláusulas que impedían al presidente ruso, Vladímir Putin, presentarse a la reelección en 2024, con lo que podrá perpetuarse en el poder, si así es su deseo, hasta 2036.

Mientras, los comunistas lograron sólo el 13,81 % de los votos por listas y cinco asientos por distritos, para un total de 40 escaños en la Duma. Le siguen los ultranacionalistas del Partido Liberal Democrático con un 8,98 % por listas y 25 diputados, y los liberales de Nueva Gente con un 7,96 % y 20 escaños.

A falta de concluir el escrutinio, Rusia Justa no entra en el arco parlamentario por listas, pero accede finalmente por circunscripciones, con 4 parlamentarios.

Según la presidenta de la CEC, Ela Panfílova, dicha formación "aún tiene opciones" hasta que concluya el escrutinio, lo que reduciría en dicho caso los escaños de RU.

El único partido opuesto a la guerra, Yábloko, que fue excluido de las listas por el Tribunal Supremo, no logró ningún acta de diputado. Sus mejores resultados son los segundos puestos logrados en varios distritos electorales de la capital rusa.

El líder de esa formación, Nikolái Ribakov, aseguró tras el cierre de los colegios que Yábloko habría sido el segundo partido más votado en los primeros comicios parlamentarios de toda la guerra si hubiera figurado en las papeletas.

Panfílova, que insistió en su rueda de prensa que Rusia había sido objetivo de todo tipo de presiones, ataques y ciberataques durante la campaña y la votación, subrayó que las elecciones habían transcurrido con limpieza, pese a las numerosas denuncias de la oposición.

La participación fue del 59,32 %, mayor de lo esperado, aunque en lugares como las regiones ucranianas anexionadas de Donetsk y Lugansk rondó el 80 %.