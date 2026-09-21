El petróleo de Texas cae un 4,5 % ante expectativa de conversaciones entre EEUU e Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, restaron 4,52 dólares respecto al cierre anterior.

Trump dijo el domingo a la cadena Fox News que estaría dispuesto a reunirse con el presidente iraní, que asiste esta semana a la Asamblea General de la ONU, lo que ha presionado a la baja los precios del crudo.

El mandatario también aseguró en la conversación con Fox que se encuentra en una "fase de decisión" respecto a Irán y adelantó que sucederán "cosas muy importantes" en un futuro próximo.

Por otro lado, el portavoz militar de los hutíes de Yemen, Yahya Sarea, denunció este lunes 28 nuevos ataques de Arabia Saudí contra distintos puntos del país en las últimas 24 horas.

Los ataques se producen en medio de una fuerte intensificación de los combates entre los hutíes, respaldados por Irán, y el Gobierno yemení, apoyado por Arabia Saudí, especialmente a lo largo de la costa occidental, donde las fuerzas hutíes han logrado avances fulgurantes.

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Según The New York Times, que cita a funcionarios del Gobierno, Trump ha decidido no atacar a los rebeldes hutíes del Yemen pese a las peticiones de Arabia Saudí.

También contribuyó a la caída del Texas la noticia de que los flujos de petróleo procedentes de Oriente Medio se mantienen "fuertes" pese al bloqueo del estrecho de Ormuz y el reciente cierre del oleoducto saudí Este-Oeste, según los analistas de JPMorgan.

En los últimos diez días, el flujo de crudo se situó en un promedio de 17 millones de barriles por día, de acuerdo con JPMorgan.

Según el analista Tom Essaye, el mercado no espera "el fin del conflicto", sino un aumento de los flujos de crudo: "A los mercados no les importará que la guerra entre EE.UU. e Irán continúe, siempre y cuando el crudo fluya a un ritmo mayor".