El presidente surcoreano irá a EE.UU. para la Asamblea de la ONU antes de visitar México

Lee pronunciará el martes un discurso ante la Asamblea en Nueva York en el que expondrá propuestas para reformar la ONU, la contribución surcoreana a la resolución de problemas globales y su visión para una "coexistencia pacífica" en la península coreana, dijo el asesor de Seguridad Nacional, Wi Sung-lac, en una conferencia de prensa.

El mandatario se reunirá además con el secretario general de la ONU, António Guterres, y mantendrá contactos, "en distintos formatos", con los "líderes de Estados Unidos, Australia y otros países", dijo Wi.

La Presidencia no confirmó una reunión bilateral con Donald Trump, pero un eventual contacto se produciría mientras Washington reclama una contribución surcoreana para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Ambos países negocian además la ejecución del compromiso surcoreano de invertir 350.000 millones de dólares en EE.UU., incluidos 150.000 millones para cooperación en construcción naval.

El miércoles, Lee participará en un foro de inversionistas para después viajar a Ciudad de México.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lee iniciará el jueves su agenda oficial en México, la primera visita de Estado de un presidente surcoreano en dieciséis años, para una cumbre con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, informó Wi.

Con la visita, Seúl busca ampliar comercio e inversión, reforzar cadenas de suministro e impulsar cooperación en IA, digitalización, industria aeroespacial y defensa, incluida la posible participación surcoreana en los planes mexicanos de modernización militar, dijo el asesor, que destacó la presencia de unas 560 empresas surcoreanas en México.

El funcionario señaló que en la visita se discutirá activamente formas de cooperación con México, que posee abundantes recursos naturales como el petróleo crudo, energía y cadenas de suministro de minerales, ante los esfuerzos de Seúl por diversificar el suministro energético frente a las disrupciones provocadas por el conflicto en Oriente Medio.

Wi destacó que usarán al país norteamericano, un mercado clave para el consumo de contenidos culturales surcoreanos, como plataforma estratégica para avanzar en América Latina.

"México es el mayor mercado de K-pop de América Latina y también el principal importador de la región tanto de cosméticos como de comida surcoreana", dijo Wi, al destacar que tal popularidad se encuentra en "su punto más alto", especialmente tras el encuentro entre Sheinbaum y la banda BTS el pasado mayo en México.

El viernes, Lee participará en un foro empresarial y visitará la sede de la K-Expo, donde Corea del Sur presenta programas de inversiones en México, antes de emprender el regreso el sábado.