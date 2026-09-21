El primer ministro eslovaco desata polémica sobre su solidaridad en la OTAN

Varios medios locales acusan este lunes al jefe de Gobierno de poner en duda el compromiso de Eslovaquia con la Alianza Atlántica, así como de atizar temores a una guerra, colocándose como defensor de la paz pero sin ofrecer una posible solución de la guerra en Ucrania que no signifique ceder ante el Kremlin.

Se refieren a un comunicado publicado la pasada noche por la Oficina del Gobierno en el que el mandatario ahonda en su visión de un creciente riesgo de enfrentamiento armado con Rusia, manifestada ya la semana pasada, cuando dijo que hará todo lo posible para que su país no se vea arrastrado a un conflicto militar por la cláusula de defensa mutua estipulada en el artículo 5 del Tratado de la OTAN.

Si bien en estos momentos ninguno de los aliados ha invocado el citado artículo ni se prevé que lo haga, esas declaraciones de Fico fueron consideradas de "extrema gravedad" por el presidente de la República Checa, Petr Pavel, un exgeneral que presidió el Comité Militar de la OTAN de 2015 a 2018.

"Este es un mensaje de extrema gravedad que debemos tomar muy en serio (...) El artículo 5 es, inequívocamente, una expresión de solidaridad y responsabilidad mutua", señaló Pavel el pasado domingo.

"Si alguien afirma alegrarse de ser miembro de la OTAN —es decir, de que la OTAN nos proteja— pero no está dispuesto a intervenir en caso de que otro miembro sea atacado, entonces no ha comprendido el significado de la solidaridad", añadió.

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Fico respondió en su comunicado de anoche diciendo entender que Pavel, como antiguo funcionario de la Alianza, "quiera luchar", pero pidiéndole que respete su "preferencia por la paz".

En la nota, reiteró su acusación de belicismo a países occidentales (sin especificar ninguno en concreto) que supuestamente buscan el enfrentamiento con Rusia, afirmando que lo hacen para "ocultar la incapacidad del mundo liberal para abordar desafíos fundamentales, como los precios y el suministro de energía y combustibles, o la migración ilegal".

El político eslovaco, un exsocialdemócrata que ha evolucionado hacia un populismo iliberal y nacionalista, aseguró que su país no estará entre quienes presuntamente "buscan un pretexto para una guerra entre la OTAN y Rusia" y que, mientras él sea primer ministro, los soldados eslovacos no participarán "en ninguna aventura militar".

"El primer ministro Fico ha puesto en duda nuestros compromisos con la OTAN. Está avivando el temor a la guerra", publicó este lunes Novy Cas, el periódico eslovaco de mayor difusión.

El también influyente SME denunció que, al abogar Fico por conversaciones de paz sobre la guerra en Ucrania, el mandatario "nunca ha expuesto una visión de la paz que no sea aquella que satisface las exigencias de poder de Rusia".

Eslovaquia, miembro de la OTAN desde 2004, fue durante la pasada legislatura uno de los vecinos de Ucrania que más firmemente apoyó al país vecino para que se defienda de la agresión rusa, pero tras la vuelta al poder de Fico en 2023, ha dejado de enviarle a Kiev armas de los arsenales de su ejército.