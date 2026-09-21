El príncipe heredero saudí presenta el primer modelo de la marca Nacional de coches Ceer

La agencia de noticias oficial saudí SPA informó de que el modelo insignia de esta marca -establecida en 2022 por el propio Bin Salmán- ha sido bautizado como Exobot, que cuenta con dos categorías de automóviles, 4x4 y berlinas, pero que se irán ampliando en los próximos cinco años para incorporar vehículos medianos y pequeños.

"El lanzamiento de los primero coches de la empresa Ceer es otro paso del reino en su viaje para construir un sistema industrial sostenible y próspero, y para capacitar el sector de industria de coches como una fuente principal del desarrollo económico", dijo el príncipe heredero en declaraciones recogidas por la agencia.

Con estos lanzamientos, Bin Salmán deseó que Arabia Saudí atraiga inversiones y que sirva de impulso para el talento nacional, mientras que también refuerce el papel del sector privado en el país, cuyas principales empresas son de propiedad estatal.

De hecho, Ceer es una empresa conjunta entre el Fondo de Inversión Pública (FIP) saudí -uno de los fondos soberanos más grandes del planeta- y la multinacional taiwanesa Foxconn, que utiliza tecnología y componentes bajo licencia de la marca alemana BMW y sistemas de propulsión integrados suministrados por Hyundai Transys.

SPA indicó que toda la producción de Ceer se llevará a cabo en el Complejo Industrial Automotriz Rey Salmán de la ciudad económica Rey Abdalá, en la costa saudí del mar Rojo y "la mayor instalación de su tipo en Oriente Medio", de acuerdo con la agencia.

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Las autoridades de la monarquía petrolera estiman que la empresa contribuya en unos 8.000 millones de dólares al producto interior bruto (PIB) del país y que mejore la balanza comercial con alrededor de 21.000 millones de dólares, mientras que también proyectan que cree unos 30.000 empleos directos e indirectos de cara a 2034.