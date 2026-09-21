El Reino Unido creará tribunales específicos para violaciones y delitos sexuales

Burham afirmó que, durante mucho tiempo, las víctimas de este tipo de agresiones "se han sentido abandonadas por el sistema de justicia", en el que las tasas de procesamiento por violación "siguen siendo vergonzosamente bajas", y muchas "esperan años para obtener justicia".

"Esto no puede seguir así. Por eso, estos importantes cambios pretenden reequilibrar la balanza de la justicia y poner a las víctimas en primer lugar", afirmó el jefe del Gobierno en un comunicado.

La reforma, que costará en torno a 23 millones de libras (26,8 millones de euros) a cargo del presupuesto del ministerio de Justicia, contempla que todos los tribunales cuenten con al menos una sala dedicada a este tipo de casos.

Las víctimas dispondrán de una entrada y un espacio de espera privados para evitar el contacto con el acusado, y podrán seguir la vista y declarar desde otra sala mediante videoconferencia. Actualmente, algunas de estas disposiciones ya se pueden solicitar, pero su aplicación no es obligatoria y depende de la disponibilidad.

Según el plan propuesto, el personal de los tribunales recibirá además formación sobre trauma, y se asignará una única persona de contacto a cada afectada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A partir de octubre, los juicios tendrán una fecha fija en lugar de incluirse en listas abiertas, a fin de ofrecer certidumbre y priorizar el bienestar de las víctimas, indicó el Gobierno en su nota.

Las medidas han sido bien recibidas por las organizaciones de apoyo a las víctimas, que llevaban años denunciando el trauma añadido que sufren éstas cuando encuentran trabas en el sistema judicial.

La directora ejecutiva de Rape Crisis en Inglaterra y Gales, Ciara Bergman, dijo que los cambios son un "paso adelante" y reflejan "la urgencia de garantizar que los tribunales estén preparados para cumplir sus funciones y respondan debidamente a las necesidades de las víctimas y supervivientes".