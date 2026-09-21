El tifón Dujuan se aleja de Japón dejando al menos dos muertos y lluvias récord

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón contabilizaba a las 9:00 hora local (00:00 GMT) un muerto en la prefectura de Kanagawa, al suroeste de Tokio, y otro en Chiba, al este de la capital. También reportaba un herido grave y cinco leves, así como daños en al menos 56 viviendas.

Las autoridades de Kanagawa, por su parte, reportaban cuatro desaparecidos en su último balance, tras varios deslizamientos de tierra.

Dujuan dejó precipitaciones récord en Oshima, situada en la isla homónima, conectada con Tokio por un ferri de alta velocidad en un trayecto de unas dos horas. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) registró 832 milímetros de lluvia en las 48 horas hasta la medianoche del lunes, el mayor acumulado en ese periodo para Oshima desde que comenzaron los registros en 1991.

La alerta por deslizamientos en Oshima llegó el lunes al nivel 5, el máximo, aunque fue rebajada al nivel 4 poco antes del final del día.

En el punto álgido del temporal, la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres situó a 1.908.645 personas de seis prefecturas (Saitama, Ibaraki, Chiba, Tokio, Shizuoka y Kanagawa) bajo órdenes de evacuación, entre ellas más de 1,1 millones de residentes de Kanagawa.

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La plataforma de tráfico aéreo Flightradar24 informó la víspera en Facebook de que el temporal en la costa oriental de Japón provocó la cancelación de cerca de 500 vuelos en los aeropuertos de Haneda y Narita.

Dujuan obligó también a adelantar un día el cierre del Tokyo Game Show, la mayor feria de videojuegos de Asia, celebrado en Chiba, que terminó el domingo en lugar del lunes.

A las 9:00 de este martes, el tifón se encontraba ya al este de Japón y se alejaba hacia el noreste a 50 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 126 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 180 kilómetros por hora, según la JMA.