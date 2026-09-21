Fallece el reconocido artista plástico argentino Carlos Alonso a los 97 años

Nacido en Mendoza en 1929, Alonso comenzó a desarrollar allí su temprana carrera artística antes de integrarse al grupo del pintor Lino Enea Spilimbergo en Tucumán, donde también mantuvo contacto con figuras como Antonio Berni o Carlos Castagnino.

El éxito de su estilo renovador a partir de mediados del siglo pasado posibilitó que Alonso recibiera encargos de trabajos de ilustración de obras literarias clásicas, entre las que se destacaron 'Don Quijote de la Mancha', 'Martín Fierro' y 'La Divina Comedia'.

El cariz político de su obra tomó relevancia a partir de una serie de cuadros en los que unió 'La lección de anatomía de doctor Nicolaes Tulp', del pintor flamenco Rembrandt, con el asesinato en Bolivia del líder revolucionario argentino-cubano Ernesto 'Che' Guevara.

Su trabajo acerca de la violencia lo puso en la mira de la censura de la dictadura cívico militar argentina que inició en 1976 y se extendió hasta 1983.

Su muestra 'El ganado y lo perdido' de abril de 1976, un mes después del golpe militar, tomó relevancia por el contexto de sangrienta represión estatal, por lo que fue clausurada.

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En 1977 debió exiliarse y su joven hija Paloma fue detenida y desaparecida por la dictadura argentina, un hecho que marcó profundamente la vida del artista.

Alonso regresó a su país en 1981 y se recluyó en Unquillo, Córdoba, donde desarrolló el resto de su obra.

Su producción recorrió en sus últimas décadas destacadas exhibiciones en Europa y América, y con la llegada del nuevo siglo su figura creció significativamente en el ámbito cultural argentino.

La muerte de Alonso se suma a los recientes fallecimientos de Julio Le Parc y Juan Carlos Distéfano, otros dos íconos de la pintura argentina.