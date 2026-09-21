Fráncfort sube un 1,1 % gracias a la caída del precio del petróleo

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó al cierre un 1,1 %, hasta 25.575,01 puntos.
El barril de petróleo brent, de referencia en Europa, se pagó a unos 100 dólares y el gas natural, a algo menos de 76 euros el megavatio hora.
La CDU de Merz ha sufrido fuertes pérdidas en las elecciones de dos estados federados, en los que también han avanzado partidos populistas.
La Izquierda, absoluta vencedora Berlín, pidió este lunes la dimisión de Merz y el fin de su política de recortes tras la derrota de la CDU en la capital y en la región de Mecklemburgo-Antepomerania, donde no superó la barrera electoral.
Volkswagen cayó un 2 %, hasta 74,98 euros, el día de protestas en toda Alemania organizado por el sindicato IG Metall.
La inmobiliaria Vonovia perdió un 1,2 %, hasta 17,48 euros, porque la Izquierda quiere expropiar a las inmobiliarias.
El fabricante de semiconductores Infineon ganó un 4,3 %, hasta 58,29 euros, y el grupo industrial y tecnológico Siemens subió un 3,6 %, hasta 273,50 euros.