Fráncfort sube un 1,1 % gracias a la caída del precio del petróleo

Fráncfort sube un 1,1 % gracias a la caída del precio del petróleo

Fráncfort (Alemania), 21 sep (EFE).- La Bolsa de Fráncfort subió este lunes un 1,1 % gracias a la caída del precio del petróleo y pese a la incertidumbre política en Alemania ante el avance de la extrema derecha y la izquierda y el desastroso resultado electoral de la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller, Friedrich Merz.