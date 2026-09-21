Francia estudia nuevas ayudas ante el fuerte aumento de los precios de los carburantes

El primer encuentro, previsto en Matignon (sede del Gobierno), estará centrado en la situación de los suministros energéticos, alterados por la prolongación del conflicto en Oriente Medio; mientras que una segunda reunión, prevista por la tarde, analizará posibles mecanismos de apoyo a corto y medio plazo ante el encarecimiento de los combustibles.

La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, afirmó este lunes en LCI que por el momento no existe riesgo de escasez de carburantes, aunque reconoció que el aumento de los precios está generando dificultades a muchos franceses. Según Bregeon, el Ejecutivo prepara nuevas ayudas destinadas a las personas que necesitan desplazarse para trabajar, que podrían anunciarse en los próximos días.

El encarecimiento de los carburantes ha provocado protestas y bloqueos puntuales de depósitos de combustible, mientras responsables políticos advierten del riesgo de una nueva movilización social vinculada al coste de la energía.

El Ejecutivo, que sostiene que la situación actual responde principalmente a las perturbaciones internacionales de los mercados energéticos, tiene un margen presupuestario limitado.

Francia afronta un elevado nivel de deuda y un aumento de los costes de financiación, lo que dificulta la adopción de medidas generales y prolongadas para contener los precios.

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Las autoridades han extendido hasta finales de año determinadas ayudas para sectores especialmente expuestos, entre ellos la agricultura, la construcción y la pesca. También estudian el futuro del mecanismo destinado a ayudar a los llamados "grandes conductores", trabajadores que necesitan el coche para desempeñar sus oficios, cuyo plazo actual termina a finales de septiembre.

El Gobierno analiza además posibles problemas de abastecimiento de productos petrolíferos, entre ellos el combustible utilizado por la aviación y el gasóleo. La situación del gas también podría cobrar importancia con la llegada del invierno.

En paralelo, el presidente Emmanuel Macron busca alternativas a las rutas tradicionales de suministro de hidrocarburos afectadas por el conflicto en Oriente Medio.

Macron se reunió el domingo en el territorio francés de ultramar de San Pedro y Miquelón con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en un encuentro en el que ambos abordaron, entre otros asuntos, el potencial del gas natural licuado canadiense para Europa.

El presidente francés tiene previsto conceder el jueves por la noche una entrevista conjunta a TF1 y France 2 para abordar las tensiones internacionales y el impacto económico de la crisis energética.