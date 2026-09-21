Gobierno alemán reivindica su capacidad de actuación pese a la debacle del partido de Merz

"Sí, absolutamente", respondió el portavoz adjunto del Gobierno de coalición formado por la CDU de Merz, la hermana bávara Unión Socialcristiana (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), Sebastian Hille, en una rueda de prensa ordinaria tras ser preguntado si, a la luz del fracaso electoral el Ejecutivo, aún tiene capacidad para actuar o tomar medidas.

La CDU se hundió la víspera en Mecklemburgo-Antepomerania, donde no logró entrar por primera vez en su historia en un Parlamento regional, y donde la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se impuso al SPD.

A su vez, en el estado federado de Berlín, la CDU perdió el Gobierno que encabezaba desde 2023 con el SPD, tras imponerse claramente y por primera vez La Izquierda.

Pese a sufrir el peor resultado jamás registrado por la CDU en el noreste alemán; pese a que desde la Reunificación, conservadores y socialdemócratas se habían alternado siempre como los partidos más votados en Berlín, y pese a la baja popularidad del canciller, Merz se negó la víspera a dimitir como presidente del partido y como canciller, y prometió continuar con el camino de las reformas, aunque no arrojen inmediatamente resultados.

En una inusual comparecencia tras los primeros sondeos a pie de urna -antes de saber que la CDU se quedaba incluso fuera del Parlamento de Mecklemburgo-Antepomerania, Merz calificó el resultado de "desastre".

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Antes de que se dirigiera desde la sede de la CDU en Berlín a la población, Merz se había reunido con la cúpula del partido y los ocho primeros ministros de la formación en estados federados, quienes no le retiraron la confianza.

Sin embargo, se reunieron posteriormente durante más de dos horas por separado en la representación de Renania-Palatinado en Berlín, sin el canciller y presidente del partido, según la revista Stern.

"No está prohibido en ninguna parte ni tiene nada de sospechoso, ni nada por el estilo, que los políticos se reúnan y hablen entre ellos. Por lo tanto, no hay absolutamente nada que nos haga pensar en ello ni que nos parezca extraño de ninguna manera", señaló Hille.

Al ser preguntado cómo queda la autoridad del canciller después de esta noche de reuniones, Hille respondió con un simple "bien".

El portavoz adjunto no cree, por ende, que la debacle electoral afecte al calendarios de reformas económicas y sociales -incluida la intención del Gobierno de coalición de suprimir la prejubilación a los 63 años sin sufrir reducciones para quienes hayan cotizado 45 años, pese a las protestas de tres primeros ministros orientales.

El canciller, dijo Hille, envió el domingo "una señal muy clara sobre la dirección que se seguirá: continuaremos con nuestro rumbo de reformas", enfatizó.

Sí concedió, ante las voces en el SPD que piden ajustar o adaptar las reformas, que "naturalmente, la política consiste constantemente en reconsiderar y reflexionar sobre las cosas".

"Pero eso no significa ahora que pongamos en cuestión todo el rumbo de reformas", insistió.