Gobierno argentino e Iglesia esperan que León XIV congregue a siete millones de personas

La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, dijo que el Ejecutivo prepara un dispositivo de seguridad, que "será el más grande de nuestra historia", y contempló un "aforo global de siete millones de personas".

A su turno, el nuncio apostólico en Argentina, Michael Wallace Banach, habló de "más de seis millones" de personas congregadas a lo largo de toda la visita a Argentina.

En la rueda de prensa, convocada en la Casa Rosada (sede de Gobierno) tras hacerse público el itinerario oficial desde el Vaticano, también participó el canciller argentino, Pablo Quirno, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo.

"Entendimos que esta debía ser, además de la visita de un jefe de Estado, ante todo una visita apostólica, una visita del santo padre al pueblo argentino, con una dimensión pastoral propia que el Estado tiene la responsabilidad de acompañar y facilitar con pleno respeto", dijo el canciller.

Agregó: "La relación de Argentina con la Santa Sede es histórica y profunda. Esperamos que la visita del santo padre sea una oportunidad de encuentro para los argentinos y podamos recibirlo con la hospitalidad y el afecto que caracterizan a nuestro pueblo".

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A su turno, Banach, el nuncio apostólico, destacó que la visita de León XIV es una muestra de la importancia que la Santa Sede otorga a Argentina y agradeció a Milei y su Gobierno "por su generosidad y disposición".

Añadió que "este viaje dará un testimonio valiente de que el cristianismo en América Latina, que perdura desde hace más de 500 años, seguirá transmitiéndose a las nuevas generaciones".

Preguntado sobre la polémica desatada en Buenos Aires por la celebración de la Marcha del Orgullo 2026 en la víspera, el canciller Quirno se limitó a decir que ese hecho ya estaba contemplado y que no afectará a la visita del papa, sin aclarar si obligará a hacer cambios en el acto del colectivo LGTBI+.

La polémica saltó en los últimos días porque el colectivo se niega a mover su tradicional fecha de la Marcha del Orgullo -primer domingo de noviembre-, que este año corresponde al día 7 de ese mes, un día antes de la llegada del papa a Argentina.

Durante su visita a Argentina, el papa mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei, visitará un centro penitenciario en Buenos Aires, un centro de personas discapacitadas y oficiará misas en Córdoba y Luján, así como reuniones con autoridades y movimientos sociales.

Se trata de la primera visita de un papa en 40 años a Argentina, desde 1987, cuando recorrió este país Juan Pablo II.

A la rueda de prensa de este lunes también asistieron los arzobispos Ángel Rossi (Córdoba), Jorge García Cuerva (Buenos Aires) y Jorge Scheinig (Mercedes-Luján).