Gobierno portugués apela al ahorro en consumo de combustibles en jornada de precios récord

"Es importante tener esta noción de que hay también una gestión personal, por parte de cada empresa y de cada institución, en lo que respecta a ahorrar energía en general y combustible en particular", dijo la ministra en declaraciones a medios portugueses en una visita en el distrito de Coimbra, en el centro del país.

Según sus datos, el consumo tanto de gasóleo, como de gasolina y de 'jet fuel' (para aviones) ha subido "valores elevados, de 4% a 6 %", en comparación al mismo periodo del año anterior.

Aunque consideró que no está mal este indicador, sí que indicó que le ha sorprendido, según las mismas fuentes.

En un acto posterior en Lisboa, la responsable añadió en declaraciones a la prensa que el Gobierno ha garantizado las reservas de 'jet fuel', que registran un volumen un 18 % superior a lo habitual.

"No tenemos en este momento las reservas bajas, ni en el gas, ni en el petróleo. No es el caso. Estamos bien y mejor que la media europea. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que no sabemos cuál es la evolución y la situación es en cierta manera crítica porque continuamos con la inestabilidad internacional", señaló Graça Carvalho, quien apeló por el uso de los transportes públicos en el país.

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Los precios de los combustibles alcanzaron este lunes máximos históricos en Portugal, con subidas de unos 6,5 céntimos por litro de gasóleo y de 5 céntimos en la gasolina.

Las subidas se producen pese a las rebajas fiscales aplicadas por el Ejecutivo del conservador Luís Montenegro, que ha prolongado hasta finales de año la ayuda al gasóleo profesional y anunciado apoyos para los sectores más afectados.