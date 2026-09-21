Guatemala recibe armas de EE.UU. por 5 millones de dólares tras 47 años de embargo

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, detalló que este primer lote entregado hoy consta de alrededor de 14.000 armas por un valor de aproximadamente cinco millones de dólares.

"La seguridad de las familias guatemaltecas es una prioridad para nuestro Gobierno", afirmó Arévalo de León, luego de recibir el armamento de manera oficial por parte de Estados Unidos.

La entrega tuvo lugar en la Fuerza Aérea Guatemalteca, tras la llegada del avión procedente de Estados Unidos con el armamento militar, compuesto de lanzagranadas, ametralladoras, fusiles M4 y equipo para operaciones especiales nocturnas.

El mandatario dijo, durante su intervención en la ceremonia de entrega del armamento, que "la adquisición forma parte de una transformación" en tierra, aire y mar para "proteger a Guatemala".

De igual manera, el presidente añadió que "estamos destinando recursos para fortalecer la seguridad de la población" y que el Ejército guatemalteco "da resultados que nos llevan de orgullo".

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De acuerdo a Arévalo de León, desde su investidura en 2024 las autoridades han decomisado 34.000 kilos de cocaína, han desmantelado 16 pistas de aterrizaje clandestinas presuntamente usadas por el narcotráfico y han retirado 6.000 armas de las calles.

El embargo militar se instauró hace 47 años por parte de Estados Unidos debido al irrespeto a los derechos humanos del Estado guatemalteco durante el conflicto armado interno (1960-1996), que dejó más de 250.000 personas asesinadas o desaparecidas.

"Esta entrega demuestra lo lejos que hemos llegado y lo rápido que estamos avanzando. Este equipamiento nos hace más fuerte como nación", recalcó Arévalo de Léon, quien identificó como "enemigos" del país al narcotráfico y al crimen organizado.

Por su parte, el jefe actual de misión y encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, Jorgan Andrews, puntualizó que las armas llegarán a 16 batallones guatemaltecos.

"La seguridad también genera prosperidad. Cuando debilitamos a los narcotraficantes y el crimen organizado, fortalecemos el estado de Derecho, protegemos el comercio legítimo y creamos mejores condiciones para la inversión, el empleo y el crecimiento económico", recordó Andrews.

El funcionario destacó que "esta entrega de hoy" resalta la prioridad de Guatemala por "contribuir a la seguridad regional", incluido Estados Unidos, ya que "las organizaciones criminales no respetan fronteras".