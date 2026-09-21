'In my father's room', un filme sobre la belleza de lo cotidiano con Erice como referente

En la película, que aspira a la Concha de Oro, una joven trabaja en un museo de arte cuando recibe un sobre con una llave. Bajo la influencia de ese pequeño objeto, rememora los últimos días de su padre, un hombre marginado por la sociedad que se refugiaba en su devoción silenciosa por la palabra, el arte del té y la belleza sutil.

"Hay personas que viven en silencio y le dan importancia a las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Ellos quieren que este sea el centro de su vida para vivir de una forma tranquila", explicó Harada, que se ha basado en un texto que escribió hace unos quince años.

Con hermosas y pausadas imágenes, la película se recrea en el arte de Mark Rothko, autor del cuadro (auténtico) que vigila la protagonista, y plasma la simbólica belleza de la ceremonia del té. Para Harada, las obras del pintor estadounidense tienen que ver con este ritual que lleva conceptos abstractos a la vida cotidiana de los japoneses.

"Pienso que estamos en una época donde las voces grandes tienen más potencia, pero quería enfocarme en las voces más pequeñas. Seguramente cuando alguien grita muy fuerte tenemos que taparnos los oídos, en cambio si alguien te susurra al oído en voz baja, quizá te llegue mas al corazón", remarcó la novelista y cineasta de 64 años.

Harada señaló que su mayor referencia cinematográfica ha sido 'El espíritu de la colmena', del español Víctor Erice, una película que no es sobre arte, pero en la que éste está implícito, subrayó. "Esta magnífica obra se creó hace más de 50 años y sus conceptos siguen siendo válidos en esta época. La vi hace 40 años y recuerdo esos elementos abstractos que me vienen a la cabeza como si fuera ayer", dijo la cineasta.

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Su propio oficio de novelista, y su trabajo como comisaria en museos especializada en arte moderno han sido motores de una narración cinematográfica en la que ha reflejado las imágenes que le acompañan cuando escribe.

"Mi manera de trabajar es imaginar imágenes en mi cabeza que después plasmo en una novela. Por eso pensé que tenia que hacer una película y compartir lo que tenia en mi mente con todo el público", expresó Harada, que hace quince años viajó un mes entero por España para comprender mejor el 'Guernica' de Picasso.