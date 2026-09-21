Instituto mexicano de salud pública investiga la muerte de cinco neonatos en un hospital

El organismo informó -en un comunicado- que realiza una revisión clínica y epidemiológica integral para determinar las circunstancias de cada caso y señaló que autoridades de su representación en Durango y de nivel central supervisan las investigaciones.

La nota informativa del IMSS se publica luego de la difusión de reportes locales que registran los cinco decesos entre el 15 y el 19 de septiembre, todos en una misma semana, aunque esa cronología no fue detallada en el texto oficial.

Durante la vigilancia, el instituto identificó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital, pero precisó que, con la información disponible, su presencia “no explica por sí sola los fallecimientos” y que el análisis continúa.

El Seguro Social no ha informado públicamente qué tipo de bacteria fue detectada, ni si fue encontrada en los cinco recién nacidos fallecidos, por lo que tampoco ha confirmado la existencia de un brote ni una causa común de las defunciones.

Como medidas de contención, la institución aisló casos, restringió nuevos ingresos a la UCIN en mención y ordenó una limpieza y desinfección exhaustivas, además de mantener vigilancia de contactos y realizar cultivos de seguimiento.

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Según el reporte oficial, esos cultivos habían resultado negativos hasta el corte del 20 de septiembre y no se habían identificado nuevos pacientes sospechosos.

El IMSS aseguró que mantendrá la vigilancia epidemiológica en coordinación con las autoridades sanitarias, continuará la investigación y ofrecerá acompañamiento permanente a las familias de los neonatos fallecidos.