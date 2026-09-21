Israel mata a un niño y a una mujer en ataques contra el centro y sur de Gaza

Fuentes médicas identificaron al niño como Ismail al Bardawil, quien fue abatido por el Ejército israelí en la zona sureña de Rafah, cuya ciudad ha sido completamente arrasada por Israel tras su toma militar en mayo de 2024.

Las fuentes añadieron que la joven palestina Fidaa Jader Tutah, de 31 años, falleció también esta mañana tras ser disparada por un tanque israelí cerca de una comisaría en la carretera Salah al Din, en el centro de la Franja de Gaza.

La mujer fue trasladada al hospital de Al Aqsa, donde se confirmó su fallecimiento.

Con sus muertes, al menos 1.396 palestinos han fallecido en ataques desde el inicio del presunto alto el fuego, y más de 4.800 han resultado heridos.

Pese a casi un año de alto el fuego, 1,98 millones de palestinos en Gaza — el 94 % de la población — aún necesitan refugio y asistencia básica para el hogar, según un nuevo informe liderado por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC).

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Y según Zakaria Bakr, jefe de los Comités de Pescadores de Gaza, ningún pescador ha podido hoy recoger las redes que tendieron en el mar debido al peligro constante de ataques de artillería.

Desde el inicio de la ofensiva bélica israelí, que ha devastado la Franja, más de 73.900 palestinos han muerto, incluidos más de 20.000 menores y niños, mientras que cerca de 175.000 personas han resultado heridas, según datos del Ministerio de Sanidad local.