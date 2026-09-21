Italia cambia la selección de su representante en Eurovisión con gala especial en Sanremo

El certamen, que se celebrará del 16 al 20 de febrero de 2027 en el emblemático Teatro Ariston, contará con 24 artistas en competición y estará dirigido y presentado por primera vez por Stefano De Martino, quien toma el relevo en la dirección artística tras la etapa de Carlo Conti.

La principal novedad llegará el viernes 19 de febrero durante la cuarta noche, la "Serata Performance" (Noche de Actuación), en la que los 24 participantes reinterpretarán sus temas en concurso con arreglos, formatos o puestas en escena distintas a las de las galas previas.

El ganador de esta gala, determinado en un 50 % por el voto del público y el otro 50 % por un nuevo Jurado Internacional de Expertos, será el encargado directo de representar a Italia en el Festival de Eurovisión 2027.

Hasta ahora, el billete al concurso europeo recaía tradicionalmente en el ganador absoluto de Sanremo, proclamado el sábado por la noche, quien tenía derecho a rechazar la representación y, en ese caso, cederla al segundo clasificado.

Con el nuevo reglamento, la noche final del sábado se centrará únicamente en coronar al vencedor global de la edición número 77 del festival, cuya clasificación final se calculará acumulando los votos de la primera, segunda y quinta gala.

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Por su parte, la tercera noche (jueves) seguirá dedicada a las versiones con artistas invitados, manteniendo una clasificación independiente que no influirá en el resultado final del festival.

Aunque la introducción de una noche específica para seleccionar al representante de Eurovisión llevó a plantear la supresión de esta jornada de versiones, finalmente la RAI ha optado por mantener ambas galas, según los medios locales.

Entre otras novedades para la edición de 2027, la RAI ha prohibido expresamente el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la composición o alteración del proceso creativo de las canciones, exigiendo que los temas sean "expresión de la creatividad humana".