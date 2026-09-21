Juez español investigará también por torturas a militares israelíes por la flotilla a Gaza

La investigación, abierta por posibles delitos de detención ilegal, se extenderá ahora también a los delitos de torturas, daños y lesiones que pudieran haberse cometido en las embarcaciones de bandera española de la Flotilla Global Sumud.

El juez Francisco de Jorge adoptó esta decisión en un auto conocido este lunes, en el que estima un recurso de la acusación popular del Partido Comunista de España e Izquierda Unida y de las acusaciones ejercidas por otros querellantes, al considerar que la jurisdicción española es competente sobre los hechos ocurridos en buques con pabellón nacional, con independencia de la nacionalidad de los afectados.

Con este auto, que amplía los delitos investigados, el juez avanza con una causa que abrió el pasado julio tras admitir a trámite dos querellas interpuestas por el Partido Comunista, Izquierda Unida y varios particulares contra el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Israelíes (FDI), Eyal Zamir, y Ram Rothberg, identificado como comandante en jefe de la Marina israelí, aunque dejó el cargo en 2016, entre otros.

Respecto a los episodios denunciados a bordo de buques del Estado de Israel o en centros de detención en dicho país, el juez no asume por el momento la competencia, sino que acuerda librar las órdenes oportunas para identificar a los presuntos autores y averiguar el paradero de los responsables, puesto que en este caso es necesario que estén en España para que la Audiencia Nacional pueda investigar.

En cambio, el juez rechaza íntegramente la pretensión de calificar las actuaciones como un delito de piratería marítima, con el argumento de que ni quienes se embarcaron en la flotilla ni quienes ejecutaron y ordenaron el abordaje buscaban un beneficio personal o de lucro.

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En el caso de los soldados israelíes, el magistrado apunta que seguían instrucciones políticas "para evitar obstáculos que dificultasen las operaciones militares, diseñadas por ese mismo poder político, y que están siendo investigadas por la Corte Penal Internacional como delito de genocidio o crímenes contra la humanidad".

Los activistas de la Flotilla Global Sumud, por su parte, se embarcaron "buscando hacer llegar ayuda humanitaria, protestar por las matanzas de civiles y los ataques indiscriminados a la población de Gaza o incluso para interponerse entre las tropas de Israel y la población civil, no buscando un provecho propio", señala el magistrado.