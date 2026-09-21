La Bolsa de São Paulo comienza la semana en verde, pese al retroceso de Petrobras

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, terminó la sesión en los 186.595 puntos.

Los operadores continúan pendientes del panorama electoral en Brasil. Los últimos sondeos mostraron un empate técnico en la primera vuelta entre Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a la reelección -y a un cuarto mandato no consecutivo- y el candidato de la ultraderecha Flávio Bolsonaro.

Lula viene perdiendo fuelle en las últimas semanas, mientras que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro ha recortado distancias, una tendencia que alimenta la percepción de que podría haber cambios en el poder, lo que es visto positivamente por el mercado ante la posibilidad de un cambio en la política fiscal.

La jornada también estuvo marcada por el impacto de la caída de los precios internacionales del petróleo ante las señales de un posible alivio en el conflicto en Oriente Medio y la posibilidad de conversaciones diplomáticas en el marco de la asamblea de la ONU en Nueva York.

Esto afectó el desempeño de los papeles de Petrobras cuyos títulos ordinarios y preferenciales se depreciaron un 0,99 % y 1,03 %, respectivamente.

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Las ganancias del día fueron jalonadas por el mercado local con los títulos de la cadena de tiendas por departamento Casas Bahía a la cabeza, que se valorizaron un 11,11 % en la jornada, y los de la operadora de seguros de salud Hapvida (+8,05 %).

Las mayores pérdidas estuvieron encabezadas por los papeles de la cadena de supermercados Pão de Açúcar, que se depreciaron un 4,92 % y por los de PetroRío, que retrocedieron un 3,46 %, por la caída de los precios del crudo.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,70 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,108 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 27.654 millones de reales (unos 5.422 millones de dólares o 4.740 millones de euros), en más de 3,9 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.