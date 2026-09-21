La Celac apunta que ONU se fortalecerá con elección de un secretario general de esa región

Así lo indica una declaración conjunta emitida por los cancilleres de los Estados miembros de la Celac, quienes se reunieron en Nueva York en la víspera a la apertura de la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas.

"Convencidos de la importancia de promover un sistema internacional más inclusivo y representativo, ratificamos que ha llegado el momento de que una persona nacional de América Latina y el Caribe asuma la responsabilidad de ocupar el cargo de Secretario General de las Naciones Unidas, en coherencia con el principio de balance geográfico equitativo y con el fortalecimiento de la diversidad en la conducción de la Organización", indica el documento.

En ese sentido, los cancilleres subrayaron que ese nombramiento "fortalecerá la capacidad de la ONU para afrontar los desafíos globales, promover la paz, el desarrollo y la justicia, y consolidar el multilateralismo y el Derecho Internacional y velar por que todas las regiones del mundo tengan voz en la orientación estratégica de la Organización".

Por otra parte, reiteraron su "firme apego a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho Internacional".

"Destacamos la histórica contribución de América Latina y el Caribe a la consolidación del multilateralismo, la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos", enfatizaron.

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Y añadieron: "Resaltamos el firme compromiso de la Comunidad con nuestro estatus como zonal libre de armas nucleares, por virtud del Tratado de Tlatelolco, así como con los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, que refrenda la voluntad de fomentar las relaciones de amistad y de cooperación entre los miembros de la Celac y con otras naciones".