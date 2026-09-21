La Iglesia mexicana pide a las autoridades y al pueblo "no acostumbrarse a la violencia"

A través de un comunicado titulado "La paz es tarea de todos", publicado a través de redes sociales, la cúpula católica mexicana señaló que el concepto de paz no puede reducirse únicamente a la ausencia de enfrentamientos en el territorio nacional.

“Para millones de mexicanos (la paz) significa algo mucho más concreto: poder salir de casa, trabajar, transitar por una carretera, abrir un negocio o formar una familia sin miedo”, expresó la CEM sobre la realidad que enfrentan diversas regiones del país.

El Episcopado advirtió de que la violencia continúa arrebatando vidas, provocando desapariciones y desplazando familias, además de someter a comerciantes y trabajadores mediante la extorsión en pueblos y ciudades.

“Detrás de cada persona asesinada, desaparecida, desplazada o extorsionada hay una vida y una familia heridas. Ninguna sociedad puede acostumbrarse a ello”, subrayaron los obispos en el pronunciamiento oficial.

“Reiteramos nuestro llamado a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad, el Estado de derecho y el acceso efectivo a la justicia” afirmó el texto, en un mensaje directo a los gobernantes, para que las autoridades asuman sus responsabilidades en materia de seguridad pública y aplicación de la ley frente al crimen organizado.

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Así mismo, la Iglesia recordó que el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín C. Mora, junto al guía de turistas Pedro Palma, en junio de 2022, en Cerocahui, Chihuahua (norte), fue un punto de inflexión que dio origen al proceso del Diálogo Nacional por la Paz.

“La paz no puede construirse desde un solo sector ni imponerse desde arriba; necesita del encuentro y de la participación de todos”, añadieron los obispos mexicanos.

“México no está condenado a la violencia. Creemos en la capacidad de nuestro pueblo para encontrarse, organizarse y reconstruir aquello que la violencia ha roto”, concluyó el comunicado.

El mensaje del Episcopado se da en un contexto marcado por la persistente crisis de inseguridad que afecta a diversas regiones del país, caracterizada por altos índices de homicidios, extorsiones, desapariciones forzadas y el desplazamiento de comunidades enteras a causa del crimen organizado.