La intención de inversión de la industria brasileña cae a su menor nivel desde la pandemia

Fue la cuarta caída mensual consecutiva de este índice, que acumula un descenso de 3,5 puntos desde mayo, según los resultados de una encuesta divulgada este lunes por la Confederación Nacional de la Industria (CNI), que consultó a los responsables de 1.403 pequeñas, medianas y grandes empresas del sector entre el 1 y el 11 de septiembre.

La patronal atribuye el resultado a la actual desaceleración de la economía brasileña, que achaca a los altos intereses del país, y a la propia reducción de la actividad industrial, así como a la incertidumbre a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales del 4 de octubre.

"La caída significativa de la intención de inversión refleja un escenario que ya veníamos siguiendo de pérdida del ritmo de la actividad industrial y de aumento de las incertidumbres", afirmó el economista Marcelo Azevedo, responsable por los estudios económicos de la CNI, citado en un comunicado de la entidad.

La menor disposición a invertir coincide con un deterioro de la actividad y de las expectativas empresariales, según constató el sondeo entre los industriales.

La producción industrial registró en agosto su peor resultado para ese mes en once años, de acuerdo con el estudio de la CNI.

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El índice de evolución de la producción cayó 4,7 puntos, de 51 en agosto a 46,3 en septiembre, y pasó al terreno que indica contracción.

Según la patronal, tan solo en agosto de 2015, cuando Brasil enfrentó una grave recesión, se había registrado un resultado peor para este mes.

La utilización de la capacidad instalada, además, también disminuyó un punto porcentual, hasta el 69 %, dos puntos por debajo de la media histórica.

El enfriamiento de la industria se produce en paralelo a una desaceleración de la economía brasileña.

Tras crecer un 2,3 % en 2025, el PIB aumentó un 0,5 % en el segundo trimestre de 2026 respecto al primero y acumuló un crecimiento del 1,9 % en los cuatro últimos trimestres.

Las previsiones de los economistas del mercado apuntan a que la desaceleración proseguirá este año, para cuando tan solo se espera un crecimiento del 1,89 %.

La industria tiene un peso relevante en esos resultados ya que el sector, según la CNI, representó el 23,4 % del PIB nacional en 2025.