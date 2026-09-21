La subasta de casi 300 objetos de Brigitte Bardot roza el millón de euros en París

La totalidad de los lotes encontró comprador en la venta celebrada en el Hôtel Drouot, que reunió dibujos, fotografías, ropa, joyas, muebles y objetos personales procedentes principalmente de las residencias de la actriz y cantante en la localidad mediterránea de Saint-Tropez y París, informó Millon en un comunicado.

Entre las piezas que alcanzaron los precios más elevados figura un brazalete de oro con dijes que perteneció a Bardot, adjudicado por 56.932 euros, frente a una estimación inicial de entre 800 y 1.200 euros, mientras que un autorretrato de la actriz alcanzó los 39.720 euros y un dibujo de Jean-Jacques Sempé titulado 'Brigitte Bardot fait parler' (Brigitte Bardot da qué hablar) se vendió por 25.156 euros.

También despertaron interés varios objetos vinculados a la vida personal y profesional de la actriz, que falleció el pasado 28 de diciembre a los 91 años de edad. Una de sus guitarras, una flamenca Admira, fue adjudicada por 11.916 euros, mientras que otras clásica Yamaha alcanzó los 8.606 euros.

El sillón 'Peacock', procedente de La Madrague, su famosa residencia en la Costa Azul francesa, se vendió por 7.017 euros.

Entre otros lotes destacados, los organizadores destacaron un tutú negro de Repetto utilizado por Bardot en una foto en los tejados de París, que alcanzó los 5.031 euros; una máquina de escribir Olivetti Lettera 22, que fue adjudicada por 4.634 euros; y unas gafas de sol de color ámbar, uno de sus modelos emblemáticos de los años 60, fueron vendidas por 2.648 euros.

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La venta incluyó asimismo obras y retratos relacionados con Bardot. Un retrato de la actriz realizado por la artista italiana de origen argentino Léonor Fini se vendió por 4.634 euros, mientras que otro de jovencita de Bardot realizado por Roger Vadim (su primer marido) alcanzó los 5.959 euros.

Y un dibujo del artista y pintor Aslan dedicado a la actriz pasó de una estimación de entre 60 y 80 euros a un precio final de 7.282 euros.

Los objetos procedían de la colección personal de Bardot y su venta se produce casi cuatro décadas después de que la actriz organizara, en junio de 1987, una primera subasta de parte de sus bienes para financiar la Fundación Brigitte Bardot, creada en 1986 para la defensa de los animales.

Según Millon, los fondos obtenidos en esta nueva venta van destinados a la sucesión de Bardot, de la que son destinatarios su hijo, Nicolas-Jacques Charrier, y la Fundación Brigitte Bardot.

Creada en 1986, la Fundación actúa actualmente en 70 países y acoge a más de 13.000 animales en sus cuatro santuarios o a través de organizaciones asociadas.

La directora general de la Fundación Brigitte Bardot, Ghislaine Calmels, destacó en el comunicado que la subasta permitirá prolongar la causa a la que la actriz dedicó "su vida para dar voz a quienes no la tienen".