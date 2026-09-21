La tormenta tropical Fay se debilita en el Atlántico sin peligro para tierra firme

La tormenta tropical Fay se debilita en el Atlántico sin peligro para tierra firme

Miami (EE.UU.), 21 sep (EFE).- La tormenta tropical Fay se debilita este lunes en el océano Atlántico, un día después de su formación y de que estuviera cerca de convertirse en un huracán, mientras se espera que se disipe por completo en los próximos días, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).