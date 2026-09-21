La tormenta tropical Polo se forma en el Pacífico mexicano y podría convertirse en huracán

En su más reciente reporte, el organismo detalló que el fenómeno alcanzó la categoría de tormenta tropical la noche del domingo, cuando se encontraba a 380 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, en el occidental estado de Michoacán, y a 435 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

Polo registraba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el este-noroeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora.

Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en zonas de Colima, Michoacán y Guerrero, además de provocar mar de fondo con oleaje de entre 1,5 y 2,5 metros en las costas de esos tres estados y Oaxaca.

El SMN advirtió de una "rápida intensificación" del ciclón durante los próximos días y prevé que Polo se convierta en un huracán mayor a mediados de semana.

En un pronóstico previo, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, había avisado que a partir del martes sería necesario vigilar especialmente el cambio en la trayectoria del sistema hacia el noroeste, debido a su aproximación a las costas del Pacífico mexicano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las previsiones apuntaban a que el ciclón podría alcanzar la categoría 3, con vientos sostenidos de alrededor de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 kilómetros por hora, frente a las costas de Guerrero, antes de desplazarse hacia Michoacán y Colima.

Las autoridades alertaron de que las lluvias asociadas al fenómeno podrían provocar deslaves, aumento de los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pidieron a la población seguir los avisos oficiales y las recomendaciones de Protección Civil.

México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico durante la temporada 2026, de los cuales entre cuatro y cinco podrían alcanzar las categorías 3, 4 o 5.