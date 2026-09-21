"Les anuncio una gran alegría", el lema del viaje del papa a Uruguay

El lema retoma las palabras del anuncio del ángel a los pastores de Belén para expresar el significado fundamental de la visita: la presencia del papa como "una ocasión de encuentro y de alegría compartida por la Iglesia y por todo el pueblo de Uruguay", explicó la Santa Sede.

El Vaticano presentó también el logotipo oficial del viaje apostólico, cuya composición sitúa en el centro a Cristo crucificado y resucitado, representado en la férula del pontífice.

A ambos lados aparecen el papa y la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay, como representación del encuentro de León XIV con el pueblo uruguayo.

En la parte superior de la imagen emerge el Sol de Mayo, elemento característico de la identidad nacional, mientras que las líneas azules en la base evocan la bandera del país.

La llegada de León XIV a Uruguay, la nación con la tasa de catolicismo más baja de toda Latinoamérica (poco más del 36 %), se producirá casi cuatro décadas después de la última visita de un pontífice al país, realizada por Juan Pablo II en 1987 y 1988.

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El pontífice permanecerá en Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, como primera parte de un viaje apostólico que se extenderá hasta el 16 de noviembre y que le llevará también a Argentina y Perú.