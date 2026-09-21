Kadírov, que llegó al poder en 2007 y es acusado de numerosas violaciones de los derechos humanos por organizaciones internacionales, había logrado un 99,7 % de los sufragios hace cinco años.

Los otros candidatos en discordia, Ismaíl Deniljánov, de Rusia Justa, y Jalid Nakáev de los comunistas, lograron aproximadamente un 0,05 % de los votos.

El líder chechén cuenta desde que asumió la presidencia de la república norcaucásica con el apoyo inestimable del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, que le ha concedido los mayores honores estatales.

La república, donde Kadírov ha impuesto un estado policial en el que se persigue cualquier atisbo de disenso y a las minorías sexuales, según defensores de los derechos humanos, está en gran medida subsidiada por las arcas del Estado federal.

Según la prensa independiente, ese es el pago del Kremlin por el hecho de que las autoridades chechenas hayan liquidado a la guerrilla islamista separatista y jurado lealtad al Kremlin.