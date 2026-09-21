Los combustibles marcan máximos en Portugal entre disputas por las rebajas del IVA

Las subidas se producen pese a las rebajas fiscales aplicadas por el Ejecutivo, que ha prolongado hasta finales de año la ayuda al gasóleo profesional y anunciado apoyos para los sectores más afectados.

El ministro de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento, en declaraciones a la prensa portuguesa, advirtió de que las medidas defendidas por el Partido Socialista (PS) y el partido de ultraderecha Chega tendrían un coste de unos 2.000 millones de euros anuales y llevarían las cuentas públicas al déficit en 2027.

Las propuestas incluyen una reducción temporal del IVA de los combustibles del 23 al 13 % y la aplicación de un tipo cero a los alimentos esenciales.

Según los cálculos del ministro, la primera medida supondría un impacto anual de 1.200 millones de euros y la segunda, de 800 millones.

Sarmento sostuvo que, si ambas formaciones apoyan esas iniciativas en el Parlamento, deberían plantear también medidas que compensen su impacto en las cuentas públicas.

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La controversia se produce a menos de un mes de la presentación de la propuesta de presupuestos del Estado para 2027. El titular de Finanzas aseguró que el Gobierno está dispuesto a negociar con todas las fuerzas de la oposición y que no tiene un socio preferente para lograr su aprobación.