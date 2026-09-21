Los hutíes dicen haber atacado “sitios sensibles” en la capital de Arabia Saudita

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, dijo en Telegram que las operaciones, llevadas a cabo con “una gran cantidad de misiles balísticos y de crucero y drones”, fueron “en respuesta a los intentos criminales del enemigo saudita de atacar la capital, Saná”.

“La primera tuvo como objetivo sitios sensibles en la capital saudita, Riad, y la segunda tuvo como objetivo instalaciones de Aramco en Yanbu”, detalló.

La capital saudita se levantó este sábado con dos fuertes explosiones y una alerta aérea, la primera emitida desde el recrudecimiento del conflicto civil en el vecino Yemen.

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Un periodista de la AFP observó un tanque de combustible en llamas con el logotipo de la petrolera saudita Aramco, cerca del aeropuerto internacional de Riad, que los bomberos extinguieron.

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El sitio de seguimiento FlightRadar24 informó de “graves problemas” en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de la capital, antes de que el tráfico aéreo comenzara a normalizarse.

Los hutíes, un grupo proiraní que controla amplias partes de Yemen, han llevado a cabo una ofensiva relámpago con la que arrebataron grandes extensiones de territorio al gobierno reconocido internacionalmente, respaldado por Riad.

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Esta guerra civil estalló en 2014 cuando los hutíes tomaron el control de Saná y luego de otras regiones, lo que desencadenó en marzo de 2015 una intervención militar liderada por Arabia Saudita.

Después de años de calma en virtud de una frágil tregua alcanzada en 2022, el conflicto se reactivó en julio en el marco de la guerra regional iniciada con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.